Ungias-Galantè, riordino nomi vie

ALGHERO – Il riordino della toponomastica nella Zona Artigianale Ungias – Galantè si perfeziona con la produzione di uno strumento utile alle aziende che operano nel comparto. Gli uffici del Settore Urbanistica hanno predisposto un elaborato che rappresenta un vero e proprio vademecum da distribuire a tutte le imprese presenti nella Zona Artigianale, affinché possano accomunare l’attribuzione della numerazione civica ad ogni singola attività.

In modo pratico ed immediato, gli uffici coordinati dall’Assessore Emiliano Piras hanno svolto un rilevamento fotografico per censire lo stato di fatto della zona, rielaborando ogni singolo scatto fotografico per inserire, tramite opportuna simulazione, i numeri civici attribuiti ad ogni singolo ingresso pedonale e carrabile. Le vie interessate dal lavoro di rilevazione sono via degli Artigiani, via dei Muratori, via dei Fabbri, via delle Sarte, via dei Carbonai, via degli Scalpellini, via dei Carbonai. I numeri civici non presenti nelle simulazioni fotografiche, sono comunque stati attribuiti in corrispondenza di recinzioni e aree libere, potenzialmente interessati alla realizzazione di nuovi accessi. L’Assessore invita quindi tutte le aziende interessate a prendere contatto con l’Arch. Angelo R. Manunta, tramite mail a.manunta@comune.alghero.ss.it per ricevere copia del vademecum in formato pdf.