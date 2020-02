Una piazza o via a Giorgio Almirante

ALGHERO – Fratelli d’Italia Alghero circolo Tricolore, chiede al Signor Sindaco e al Presidente del Consiglio che venga intitolata una Piazza o una Via all’ Onorevole Giorgio Almirante,

esponente di spicco del Movimento Sociale Italiano.

“L’ obbiettivo – fanno sapere del circolo guidato da Sefora Salis – è quello di contribuire a tenere alti quei valori di destra che hanno fatto la storia dell’Italia. Intitolare una Piazza o una Via ad Almirante vorrebbe dire rendere omaggio ad uno dei più importanti protagonisti della storia politica del nostro paese del dopoguerra”.

“Attraverso il suo spessore di leader politico ha contribuito non soltanto alla evoluzione della destra italiana, preparandola a diventare successivamente forza di governo del paese ma ha fornito una impronta decisiva a quel processo di pacificazione sociale del popolo italiano uscito dilaniato dalla guerra, dando anche la possibilità a tanti giovani di militare all’interno di un partito dell’alveo Costituzionale”.

“Giorgio Almirante fu esempio di coerenza, onestà e rispetto verso gli avversari, ha sempre difeso e onorato la sua Patria e il popolo Italiano;

eletto democraticamente è stato parlamentare della Repubblica per ben dieci legislature. Anche la nostra leader Giorgia Meloni si è sempre espressa favorevolmente affermando “si ad intitolare una strada all’ex segretario missino.

É importante riconoscere in Giorgio Almirante il merito di aver accompagnato una intera comunità politica, che nel dopoguerra aveva il legame con l’esperienza fascista, nell’alveo del dibattito democratico e istituzionale della Nazione. Un merito che è stato riconosciuto ad Almirante da tutto l’arco costituzionale, sia nel dopoguerra che nei difficili anni di piombo anche dai suoi avversari politici.”

“È bizzarro, oggi, sostenere che un personaggio che per cinquanta anni ha fatto parte delle istituzioni della Nazione sia reietto meritevole dell’oblio” conclude la Meloni. Chiediamo, pertanto al nostro consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia Cristian Mulas di fare sua questa istanza da noi molto sentita”.

Auspichiamo al fine di esaltare le doti politiche e morali dello statista, un coinvolgimento unanime a sostegno della nostra istanza così come è stato fatto in precedenza in merito al riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Alghero alla Senatrice Liliana Segre.