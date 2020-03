Rally Italia-Sardegna rinviato in autunno

ALGHERO – Il Rally di Sardegna, come anticipato dal sito Rally e Slalom e ripreso in Sardegna da Algheronews, vista la globale Pandemia, verrà rinviato Per la nuova data si parla del prossimo autunno. Anche rinvii del Rally d’Argentina e , probabilmente, di quello portoghese. Un calendario che sarà concentrato nella parte finale di stagione e la possibilità che qualche gara venga annullata. Qua sotto vi mostriamo il calendario attuale e capirete la difficoltà di immettere tre gare, visto anche la trasferta in Oceania di Settembre del Nuova Zelanda. 19/07 Rally Kenya 9/08 Rally Finlandia 6/09 Rally Nuova Zelanda 27/09 Rally Turchia 18/10 Rally di Germania 1/11 Rally di Gran Bretagna 22/11 Rally del Giappone.