Ufficiale: nuovo cda In-House

ALGHERO – Come anticipato ad inizio settimana, rinnovato il cda della Società In House, da ieri al lavoro il nuovo organo amministrativo composto da Gennaro Monte (presidente) Nadia De Santis e Bruno Costantino. Si passa, ai sensi della norma, dall’Amministratore Unico al Consiglio di Amministrazione, senza che questo comporti aumento di spese rispetto alla precedente configurazione dell’organo amministrativo. Il Sindaco Mario Conoci ha rivolto ieri ai nuovi componenti un augurio di buon lavoro.

La partecipata del Comune di Alghero riparte con rinnovato impegno nel svolgere il ruolo fondamentale per le manutenzioni e i servizi in città. Il Sindaco ha voluto inoltre ringraziare l’uscente Amministratore Unico Fliberto Costa per l’attività portata avanti in questi anni alla guida della Società.