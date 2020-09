ROMA – Il Cipe finalmente da l’ok al progetto definitivo per il completamento della strada Sassari-Alghero a 4 corsie. La decisione nella riunione appena conclusa a Roma oggi 29 settembre. Una notizia attesa da tempo e una battaglia (anche simbolica) per il rilancio di un territorio in profonda crisi economica ed occupazionale. Adesso è atteso il cronoprogramma dei lavori ore vedere l’agognato avvio delle opere.