Turismo in crisi, convocata la Commissione

ALGHERO – “Quello che stiamo vivendo è un momento drammatico per il paese, per le famiglie, per le imprese. La più grave crisi economica del dopoguerra”. Cosi dall’Amministrazione riguardo la condizione attuale del colonna dell’economia locale e la commissione convocata dalla Pulina. “L’evoluzione dell’epidemia da Covid 19,incide sulle scelte della politica e l’entità dei danni è direttamente proporzionale al tempo per il superamento dell’emergenza sanitaria. Prima questa finirà, prima le attività produttive potranno ripartire e l’economia, mettersi in moto. L’economia della nostra regione così come quella della nostra città dipende in maniera preponderante dal turismo”.

“La filiera turistica nazionale, incide sul PIL, complessivamente in una misura stimata tra il 13%-15%.Dati che ci fanno capire quella che è l’entità del danno economico derivante dalla chiusura delle attività per la Pandemia Covid 19.La terza Commissione Consiliare Turismo, presieduta da Monica Pulina, è stata convocata il giorno 29 aprile, alle h. 16.00 in videoconferenza. Oggetto della Commissione è l’analisi del comparto turistico algherese nell’attuale contesto emergenziale Covid 19.Ai lavori, parteciperà l’ass al Turismo Marco Di Gangi, sono stati invitati a partecipare i rappresentanti del comparto Turistico Ricettivo”.