Turismo, Alghero alla Fitur con Grimaldi

ALGHERO – Alla fiera turistica Fitur di Madrid presentazione della Sardegna e di Alghero presso lo stand della Grimaldi Lines. L’assessore al Turismo del Comune di Alghero Marco Di Gangi, l’assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, Francesca Marino, General Manager Dipartimento passeggeri e Lorenzo Bandini manager Grimaldi Lines Spagna. Una collaborazione tra la Compagnia navale e l’Amministrazione Conoci che riguarda diverse progettualità tutte finalizzate a ridare vigore al settore turistico del Nord Ovest della Sardegna. Da ricordare il traguardo di un milione di passeggeri in 10 anni di attività sulla linea Barcellona – Porto Torres. La Fitur di Madrid palesa anche il ritorno di Alghero alle fiere turistiche per promuovere il territorio come anticipato dallo stesso assessore Di Gangi. Questo in collaborazione anche con la Fondazione Alghero.

Nella foto gli assessori Chessa, Di Gangi e la manger Grimaldi Marino