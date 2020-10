Tromba d’aria ad Alghero, colpite case nell’agro

ALGHERO – Tromba d’aria ad Alghero. A causa del maltempo che si sta abbattendo sul nord della Sardegna, dove è stato anche prorogato lo stato di allerta meteo, la zona dell’agro del centro catalano ha registrato alcuni gravi danni. Nello specifico è stata colpita la zona tra Carrabufas e Surigheddu, dove sono stati abbattuti alberi e pali della rete elettrica e scoperchiato i tetti di quattro abitazioni. Vigili del fuoco di Alghero in azione per mettere in sicurezza le aree dove sono stati registrati danni. Sono giunti sul posto per la conta dei danni anche la Polizia locale di Alghero, la Protezione civile comunale, l’Enel, la polizia e i carabinieri