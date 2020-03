Tortolì, travolta e uccisa donna mentre attraversa

TORTOLI – Ancora un morto nelle strade della Sardegna. Una donna di 40 anni è stata travolta e uccisa poco prima delle 7 da un’auto in via Grazia Deledda, a Tortolì, mentre attraversava la strada. La donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118 di rianimarla Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi.