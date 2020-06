Terreni Punta Giglio, Parco: accordo positivo

ALGHERO – Buone notizie dal Parco riguardo alcuni terreni “contesi”. In riferimento alla cessione in comodato d’uso gratuito temporaneo di alcune aree forestali di Punta Giglio su cui si sviluppa una parte del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il Presidente Raimondo Tilloca ed il Consiglio Direttivo dell’Azienda Speciale che gestisce i parchi algheresi, ringraziano la Borgosesia SpA, società titolare dei terreni, per la finalizzazione dell’ importante accordo che ha avuto modo di tenere in considerazione la contingente crisi economico-turistica che il nostro territorio dovrà fronteggiare. Un segnale solidaristico che crea valore aggiunto nei rapporti tra pubblico e privato e che potrebbe essere propedeutico , oltre ad una preziosa collaborazione, per una eventuale ed auspicabile acquisizione dei beni privati a favore degli enti pubblici affinché il territorio di Punta Giglio diventi interamente patrimonio pubblico