Terapia intensiva verso l’apertura

ALGHERO – Si prosegue con l’approntamento del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Alghero. Ieri il Sindaco Mario Conoci ha effettuato un sopralluogo insieme al Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. Allestita la sala accettazione, installati monitor multiparametrici, ripristinati i ventilatori di proprietà Ats, in attesa della nuova fornitura che si prevede entro il mese. Arrivati inoltre altri macchinari e dotazioni indispensabili all’attività. Ieri si è svolto un primo collaudo da parte del servizio di Ingegneria Clinica. “L’impegno è massimo e costante, si segue e si sostiene passo dopo passo ogni attività, comprese quelle della procedura di mobilità del personale necessario per l’apertura del reparto. C’è stato un grande e rapido lavoro per dotare il reparto dei requisiti strutturali e tecnologici necessari, dedicando una attenzione e una sollecitudine mai vista negli anni scorsi”, spiega il Sindaco

.Un forte ringraziamento va anche al personale che in questi giorni ha contributo in modo determinante all’allestimento del reparto. Intanto arrivano altre buone notizie dal reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dott. Franco Careddu. È ripresa la piena operatività e sono attesi – “questa è davvero una bellissima notizia” – i nuovi nati ad Alghero.

