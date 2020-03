Terapia intensiva, l’attesa apertura è vicina

ALGHERO – E’ sempre più vicino l’atteso momento dell’entrata in funzione e dunque apertura della “Terapia intensiva” nell’Ospedale Civile di Alghero. Un passaggio, ad oggi, fondamentale vista la Pandemia che ha colpito l’intero Globo, Sardegna inclusa. Per fortuna i numeri dei contagiati dal Covid 19 nell’Isola sono bassi. La speranza è che restino tali, ma nel frattempo è indispensabile che apra, come indicato recentemente anche dai consiglieri comunali di opposizione facenti capo al Centrosinistra, questo comparto che può risultare vitale qualora ve ne fosse bisogno. Il personale sarebbe pronto a fare anche gli “straordinari” per sopperire all’assenza di unità per questo settore, si stanno organizzando gli interni, le attrezzature ci sono, gli spazi (mai usati e intonsi pure) mancherebbe il via libera definitivo dell’Ats che, com’è sempre in questi casi, è connesso a dinamiche regionali e all’andamento dell’attuale emergenza sanitaria.