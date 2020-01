Tenta di dare fuoco alla compagna, arrestato

OLBIA – Ha cosparso di benzina la compagna e ha cercato di darle fuoco. Un operaio di Monti, in Gallura, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dai carabinieri di Olbia e della stazione di Monti. I militari sono intervenuti dopo aver ricevuto l’allarme telefonico di una donna che, incredula, stava assistendo alla scena.

L’uomo ha prima insultato la compagna e poi l’ha minacciata, fino a passare alle vie di fatto. Secondo l’accusa, l’arresto mette la parola fine a un’escalation di maltrattamenti che la donna era costretta a subire da mesi. Da quanto è emerso nel corso delle indagini, infatti, un altro tentativo di darle fuoco si era verificato in agosto, sebbene la compagna non avesse denunciato il fatto. L’operaio è anche accusato accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale per le parole rivolte ai militari che l’hanno fermato.