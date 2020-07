Tennis, serie b squadre: parte bene l’Alghero

ALGHERO – Inizia con una vittoria l’avventura del Tc Alghero nel campionato nazionale di serie B di tennis maschile a squadre. Nel match valido per la prima giornata del girone 10, i ragazzi di capitan Giancarlo Di Meo si sono imposti per 5-1 sul Ntc Margine Rosso. Una vittoria non agevole, come potrebbe far credere il risultato finale. Infatti, sono stati gli ospiti a partire meglio, con il pluricampione regionale Manuel Mazzella che ha regolato 6-2, 6-1 Michele Fois. In contemporanea, su un “campo 1” che profumava di torneo Itf, lo spagnolo Alberto Barroso Campos (847 nelle classifiche mondiali) ha vinto il primo set per 7-5 ed è partito avanti anche nel secondo set contro il portacolori giallorosso Giacomo Dambrosi (900 Atp). Ma qui l’italiano è stato bravo a far girare la sfida, chiudendo il secondo parziale 6-2 (con un doppio fallo iberico sul secondo set point), rimandando tutto al match tie-break decisivo. Qui, Barroso si è riportato avanti, giocandosi anche due match point a sua disposizione, ma Dambrosi non ha mollato, conquistando il punto algherese per 12-10 in 2h11′.



Il secondo punto locale è arrivato con Cristiano Monte che, dopo aver sofferto nel primo set (vinto 6-4), ha chiuso agevolmente il secondo parziale 6-1, con match point vidimato dall’avversario Andrea Columbano con un doppio fallo. Curiosità per il davisman lettone Martins Podzus (448 Atp). Tutto facile nel primo set per lo straniero del Tc Alghero, con un chiaro 6-1. Nel secondo parziale, Alessandro Biscardini entra decisamente nel match ed il lettone si deve impegnare per chiudere 7-5.



Sul 3-1 Alghero, la parola va ai doppi. E la vittoria locale arriva al primo match point: capitan Di Meo sceglie il “doppio pesante”, con Dambrosi e Podzus che regolano 6-2, 6-1 Barroso Campos e Columbano. A completare la festa ci pensa il giovanissimo Lorenzo Carboni, che in coppia con Fois supera in due tie-break (chiusi entrambi sul 7-5) Biscardini e Mazzella.