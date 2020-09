Tempio, giovane con cocaina: denunciato

ALGHERO – I carabinieri tempio pausania. nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere nel centro della città gallurese, i militari del nucleo operativo e radiomobile, insospettiti da un giovane che tentava di nascondersi alla vista della pattuglia tra le colonne dei portici di corso Matteotti, hanno deciso di controllarlo. così, dopo l’identificazione, il giovane è stato perquisito. Indosso, infatti, sono stati rinvenuti sei involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di grammi 5,8. pertanto, per il giovane 25enne, è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica, rispondendo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.