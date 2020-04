Tavolo turismo, critiche a Di Gangi

ALGHERO – “Le esternazioni odierne dell’assessore al turismo sono mirabolanti. Ci chiediamo se sia stato inaugurato dalla Giunta Conoci un nuovo modo per approcciarsi con le associazioni di categorie e con i propri concittadini in tono così aspro”. Cosi i consiglieri di Centrosinistra riguardo la polemica dell’esclusione della Confartigianato e altro riguardo il cosi detto “tavolo” già creato dall’anno scorso.

“Si giustifica l’esclusione di importanti associazioni produttive del nostro territorio per l’inosservanza di un mero adempimento burocratico. Quasi fossimo di fronte a un notaio, un ufficiale dell’anagrafe, a uno start man, e non a un rappresentante del popolo, per di più impegnato in una operazione di coinvolgimento e di partecipazione. A suo dire, almeno. Se l’assessore è realmente interessato a uno strumento che possa produrre una crescita del nostro sistema turistico e che possa individuare soluzioni ampie e condivise, egli troverà sicuramente il modo e la forma di inserire nel tavolo del turismo tutti gli attori a suo tempo individuati dalla deliberazione del consiglio comunale”.

“Diversamente non resterebbe altro da pensare se non che i vari discorsi su condivisione e partecipazione fossero solo delle favolette; ma noi non lo vogliamo pensare e siamo certi che l’assessore, superato un primo momento di confusione, farà di tutto perché i rappresentanti inizialmente esclusi possano essere, come è giusto, coinvolti, in modo da poter dare il loro apporto ad un organismo che diversamente non potrà mai essere pienamente rappresentativo”.