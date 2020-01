Tavolo Turismo, avviso per adesioni

ALGHERO – Riprende la gestione del turismo ad Alghero. Istituzioni e operatori economici privati insieme in una nuova governance per ridare competitività e far crescere qualità e sostenibilità. Il Tavolo Permanente per il Turismo mette insieme per la prima volta il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, le rappresentanze accreditate degli operatori economici privati, il Parco Regionale di Porto Conte, l’Area Marina Protetta “Capo Caccia – Isola Piana”, la So.ge.a.al., il Consorzio del Porto, Azienda Regionale dei Trasporti, Pro Loco Alghero, Università e Istituzioni scolastiche, Diocesi Alghero-Bosa, Camera di Commercio di Sassari, Comitati di Quartiere, Comitati di Borgata, Associazione “Corallium Rubrum”, Associazioni agricole di categoria. Pubblicato l’avviso pubblico per le domande di di partecipazione al nuovo organismo, il cui regolamento è stato approvato il 13 dicembre scorso dal Consiglio comunale su proposta dell’Assessore al Turismo Marco Di Gangi. Esperienza e programmazione sostituiscono improvvisazione e tentennamenti.

“Alghero costruisce una nuova ed efficace governance del turismo – spiega – per strutturare un’offerta in grado di ridare alla città quella competitività oggi appannata, capace di liberare tutte le sue potenzialità. Dobbiamo far crescere un turismo forte, che privilegi la qualità e la sostenibilità”. L’interazione tra gli operatori privati e i soggetti pubblici coinvolti non può quindi limitarsi ad essere episodica, occasionale e determinata dalla maggiore o minore sensibilità degli amministratori. Fino al 20 gennaio è possibile presentare domanda di adesione. I soggetti che possono presentare domanda si affiancheranno ai componenti di diritto del Tavolo individuati collegialmente dal Consiglio Comunale.

Si invitano tutti gli interessati a prendere visione del Regolamento, dell’Avviso pubblico di partecipazione (con modalità e tempistica dell’inoltro della candidatura) e del fac-simile della domanda reperibili sul sito Istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it alla sezione Servizi al cittadino/Bandi, Avvisi e Graduatorie.