Tagli mete estere, gelido inverno: ripartire

ALGHERO – Duro colpo per la tanto agognata destagionalizzazione. Se da una parte, dopo un periodo florido targato Ryanair in cui anche nei mesi freddi, anche grazie ad una programmazione di eventi connessa alle richieste dei mercati di riferimento e legata alla mirabile offerta artistica locale, si cerca di allungare la stagione turistica, dall’altra dati e accadimenti palesano un’altra realtà. Ovviamente sull’attuale scenario pesano gli effetti devastanti del Covid, ma certo fa specie vedere l’addio del volo per Londra da parte di Easyjet e anche quello con Malpensa dal 24 ottobre.

E’ probabile (ma non auspicabile) che si palesi un inverno senza neanche una tratta internazionale a parte quelle operate da Wizzair che comunque coprono l’area est dell’Europa. E dunque niente Inghilterra, Germania, Francia, Scandinavia e Spagna. Neanche Barcellona col taglio di Vueling. Un orizzonte a tinte fosche che ovvio segue un trend peggiorato, come detto, dal virus. Ma, per avere un presente e futuro migliore occorre lavorare per sovvertire le cose e non crogiolarsi con quanto di negativo viene ereditato. E’ indispensabile riattivare dei rapporti fattivi col le mete delle principali nazioni che esportano turisti abituati a spendere ed a godere delle mete in cui di dirigono.

Per far questo occorre adattare la “destinazione Alghero” anche elle esigenze di questi villeggianti. Come accadeva, forse, anche casualmente, qualche tempo fa. Intanto, come ribadito anche dalle comunicazioni di questi mesi, l’assessore al Turismo Marco Di Gangi già da tempo è impegnato su questo fronte e in particolare nel ricollegare la Riviera del Corallo coi mercati che contano e questo grazie anche alle relazioni con i vertici della Sogeaal. Per far questo occorre programmare una serie di iniziative che riportino Alghero al centro delle richieste di quei mercati a partire da determinati eventi artistici e non solo e una massiccia e azzeccata azione promozionale che non può non fare capo all’Amministrazione Comunale.

Nella foto il volo inaugurale con Londra di Easyjet