T. intensiva: annuncio apertura, grosso equivoco

“Il sindaco ha chiarito: i respiratori erano semplicemente arrivati per sbaglio. L’annuncio dell’apertura di terapia intensiva era solo un grosso equivoco”. Ancora una nota da parte dei consiglieri comunali di Centrosinistra riguardo la querelle sul tema vitale della Sanità e nello specifico sulla condizione dell’Ospedale e dell’agognata apertura del reparto di Terapia Intensiva. Come indicato, l’opposizione evidenzia che non c’è stato, ancora, nonostante qualche importante annuncio, l’avvio del servizio.