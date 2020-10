Suoli pubblici, proroga fino al 31/12

ALGHERO – Possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2020 dell’estensione dei suoli pubblici “COVID” con una semplice comunicazione Pec, per consentire agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che ne faranno richiesta di prolungare la validità della concessione in atto da inizio estate. Il provvedimento della giunta Conoci proposto dall’Assessore al Demanio Giovanna Caria rientra nell’ambito delle azioni atte a mitigare il danno economico per il settore conseguente all’evolversi dell’emergenza epidemiologica. La delibera, opportunamente, prevede immediatezza, efficacia e semplificazione, con la possibilità per i titolari di comunicare con Pec la volontà di voler estendere al 31.12.2020 i suoli supplementari già concessi, senza mutamento circa l’entità della occupazione e la sua dislocazione sul sedime pubblico.

La proroga è subordinata alla suddetta comunicazione e all’effettivo utilizzo del suolo. In ragione del proseguire della emergenza sanitaria, le esigenze e le valutazioni che avevano suggerito il recepimento della normativa – l’art. 109 del D.L. n. 104/2020 che proroga i termini contenuti nell’art. 181 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) – o meglio la sua applicazione commisurata alle specificità del territorio, appaiono del tutto attuali e meritevoli di proseguimento alle medesime condizioni. Le proroghe saranno riconosciute soltanto per i possessori di concessioni di “suolo Covid” scadenti al 31.10.2020 e non anche per i titolari di esercizi di somministrazione che non abbiano avuto riconosciuta l’estensione di superficie. Si va con immediatezza alla pubblicazione dell’avviso, ed entro e non oltre il 15 novembre prossimo gli esercenti che hanno intenzione di avvalersi dell’opportunità dovranno far pervenire la comunicazione.