Spiaggia San Giovanni per sport e svago: avviso

ALGHERO – Una parte del litorale del Lido di San Giovanni sarà destinata alla pratica sportiva. Nel rispetto delle misure adottate dal Governo e dalla Regione, che dal 15 giugno consentono le attività ludiche ricreative ed educative per bambini, all’aria aperta e al chiuso, l’Amministrazione destina una parte della spiaggia a questa attività. La zona è compresa tra il canale di San Giovanni e la parte di spiaggia oltre la rotatoria. Pubblicato a cura del Servizio Demanio l’avviso pubblico con scadenza al 15 Luglio rivolto alle le A.S.D. regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e altri soggetti, purché espressamente senza scopo di lucro, per l’affidamento in gestione stagionale di porzioni di arenile. Ai partecipanti sarà chiesto l’impegno a garantire la delimitazione di tutti gli spazi nel rispetto delle normative di sicurezza, a mettere a disposizione le attrezzature, le strutture, le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

“L’obbiettivo – spiega l’Assessore al Demanio Giovanna Caria, che ha promosso l’iniziativa – è quello di dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di ritrovare socialità e attività motoria. Per quanto riguarda gli operatori – aggiunge – avranno la facoltà di organizzarsi e di offrire attività sportive individuali la più ampia possibile”. In ossequio ad un criterio di massima cautela e nel rispetto di tutte le misure e comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione anti contagio, le attività sportive individuali che si possono svolgere sono molteplici ( beach tennis, padel, aquilonismo, bocce, canottaggio…) oltre ad altre attività ludico-ricreative individuali che possono essere realizzate nelle spiagge. Entro il termine del 15 luglio le istanza potranno essere presentate all’indirizzo pec : protocollo@pec.comune.alghero.ss.it . L’avviso pubblico contenente ogni informazione, modulistica, modalità di presentazione delle domande è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo ww.comune.alghero.ss.it – albo pretorio – determinazioni dirigenziali ( determinazione n° 1649 del 1/7/2020 )si allega una foto della zona con evidenziato il tratto di litorale oggetto dell’iniziativa