Spiagge pulite? Slogan in mala fede per i voti

ALGHERO – “Camminata mattutina. Ti soffermi a osservare la spiaggia. Colori brillanti, bellissima come sempre con Capocaccia e Alghero a fare da sfondo. Ma pur sempre una spiaggia primaverile con cumuli di alghe in parte da raccogliere e in parte da rimuovere”. I consiglieri comunali di Centrosinistra puntano i riflettori su una delle questioni che hanno caratterizzato la campagna elettorale che ha visto Conoci vincere su Bruno e rappresenta una baluardo dell’attuale amministrazione di Centrodestra.

“È allora che ti torna alla mente un ricordo amaro. Era il 20 aprile 2019 quando un attuale consigliere comunale di maggioranza sbraitava sui social postando foto di alghe. Non importava che il tempo l’anno scorso fosse stato pessimo e le mareggiate frequenti. Dai primi di aprile riempiva il web di post indignati, insinuando l’idea di un’Alghero trascurata e sporca. Addirittura il sabato Santo veniva postata su fb una foto delle alghe con impressa la foto di Renzo Arbore. Gran bella promozione per il concerto che si sarebbe tenuto di lì a due giorni. Ma ricordiamo bene anche molti attuali consiglieri comunali e assessori a manifestare a San Giovanni con tanto di sdraio e ombrelloni”.

Oggi 25 maggio la maggioranza tace. Il consigliere comunale in questione pare non avere più nulla da dire. Spiagge pulite tutto l’anno era lo slogan con il quale hanno fatto incetta di voti.

Gli algheresi guardino le foto di oggi (25 maggio 2020) e quelle di aprile 2019 e giudichino loro quanta mala fede e becera campagna elettorale c’era in quegli slogan.”