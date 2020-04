Solidarietà, scontro Centrosinistra-Psd’Az

ALGHERO – “Non sappia la tua sinistra cosa fa la tua destra” recita il monito del Vangelo di Matteo per ricordare che le opere di bene non si fanno per poi andare in giro a vantarsene. In questo periodo triste, tra le poche note liete vi sono proprio le ripetute manifestazioni di solidarietà da parte di cittadini e associazioni nei confronti delle strutture sanitarie e di quei cittadini che più di altri stanno soffrendo a causa della crisi economica. Spiace purtroppo constatare che in mezzo a quei tanti che nel silenzio e senza secondi fini stanno mostrando grande generosità, vi sia chi sta associando alle opere di bene la propaganda politica. Associare a un’iniziativa di solidarietà, in sé ovviamente meritoria, un simbolo di partito ci pare, infatti, una evidente caduta di stile. A maggior ragione dispiace che questo atto biasimevole provenga da un partito che ha visto tra i suoi esponenti uomini della statura morale di Emilio Lussu e Mario Melis.Per questo – ci domandiamo – fino a che punto ancora i rappresentanti cittadini del Partito Sardo d’Azione vorranno utilizzare in questo modo il simbolo di un partito che ha contribuito a fare la storia della nostra Autonomia e della Sardegna stessa.”

Consiglieri Comunali Centrosinistra

“Peccato ….!!! Eppure sarebbe bastato poco: un breve ricerca sul web, un briciolo di umiltà e un po’ meno odio verso gli avversari politici. Così come nascitura sezione del PsdAz Antoni Simon Mossa di Alghero rispondiamo alla nota firmata dai consiglieri di opposizione Bruno, Esposito, Di Nolfo, Piras, Cacciotto, Sartore e Pirisi. Notiamo con dispiacere che il tempo libero che questa pandemia ha regalato ai consiglieri sopra menzionati venga dedicato a proferire offese nei confronti di rappresentanti del partito più antico d’Italia. Donne, uomini, giovani che in modo disinteressato e senza secondi fini cercano, nel loro piccolo, di aiutare chi non ce la fa. L’attività politica, sembrerà strano ai consiglieri suddetti, può anche essere svolta per aiutare gli altri. Avremmo preferito che il loro impegno per aiutare la città in questo momento così triste si manifestasse in altro modo e non stando seduti comodi su una poltrona di fronte ad un computer a scrivere cose per lo più inutili e di nessun aiuto in questo momento così triste per Alghero e per il resto del pianeta. Avremmo preferito che anche il loro impegno si esternasse in altri comportamenti lodevoli come quello manifestato da molto partiti, dai 5stelle, alla Lega e, udite udite, dallo stesso PD. Avremmo preferito che anziché stare seduti a spargere odio, avessero fatto come altri gruppi politici che hanno usato i loro simboli per mobilitare simpatizzanti, iscritti o semplici cittadini per una giusta causa. E invece no …..odio e maldicenza ! Noi siamo una piccola sezione formata da volontari e simpatizzanti, tra i quali c è anche chi ha perso il lavoro, e nel nostro piccolo abbiamo cercato di contribuire all’aiuto che tante associazioni e privati cittadini stanno dando in questo periodo così buio per questa città. La malafede è evidenziata anche dal fatto che anche il PD, nelle persone di Graziano Delrio e Andrea Marcucci si sono attivati nel nome del partito a promuovere una raccolta fondi. La malafede è anche dimostrata da quello che è successo a Saluzzo dove il PD ha promosso una raccolta fondi per l’ospedale. E altrettanto ha fatto l’intero PD abruzzese. Per abbattere i muri dell’ignoranza vi indichiamo anche i link delle iniziative della vostra parte politica, che certamente oggi non sarà orgogliosa di dovervi annoverare fra le proprie fila. E lasciate stare Lussu e Melis, pensate piuttosto all’offesa che arrecate a Gramsci e Berlinguer!!! Risparmiateci la vostra morale pelosa e penosa. Noi siamo comuni cittadini, nessuno di noi ha costruito una lunga, comoda e ricca carriera politica con promesse di nuovi ospedali, di nuovi reparti, del primo livello per il nostro ospedale senza aver poi mantenuto nessuna delle promesse. Noi siamo comuni cittadini, orgogliosi di occuparsi della propria comunità tra le fila di un grande e glorioso partito che ha come simbolo i 4 Mori! Noi siamo una piccola sezione che non solo vuole aiutare chi ha bisogno, ma vuole aiutare anche chi produce in questa terra e infatti basterebbe leggere bene la locandina vi è scritto che i prodotti che verranno donati dovranno essere prodotti in Sardegna. Ed è per questo motivo che non ci siamo rivolti alla grande distribuzione, ma solo ai piccoli negozi che la crisi la stanno vivendo in maniera particolare. La prossima volta state pure seduti, ma riflettete prima di scrivere cattiverie al solo scopo di offendere l’avversario, oppure date una mano, i cittadini algheresi ringrazieranno anche voi per una volta. Il successo dell’ iniziativa dimostra che gli algheresi sono altruisti, solidali e capiscono che nel momento del bisogno, in base alle proprie possibilità ,tutti devono fare la loro parte”.

Psd’Az Sezione Antoni Simon Mossa Alghero