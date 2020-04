Solidarietà e donazione di Vector Congressi

ALGHERO – Vector è un Provider Sanitario specializzato nell’organizzazione di Corsi Ecm, eventi Ecm, Meeting e Congressi nel settore medico scientifico in tutto il territorio italiano con sede specifica in Sardegna con sede logistica nella città di Alghero; vista la sua principale attività di formazione medica in questi giorni, in seguito ad una raccolta fondi, ha acquistato e consegnato 10 Video Broncoscopi, apparecchiature di nuova generazione indispensabili per la lotta contro il CoronaVirus in terapia intensiva. “Il nostro impegno è stato finalizzato al dotare urgentemente di dispositivi tecnici e macchinari che in questo momento, spiega Marco Cassitta, Presidente di Vector Congressi, sono utilissimi nel coadiuvare i sanitari alla lotta contro il coronavirus.” Il Videobroncoscopio monouso migliora la sicurezza dei pazienti ; è utilizzato per Sblocco bronchiale, Lavaggi bronco-alveolari , Intubazioni difficili, Tracheostomia percutanea, Biopsie, Bronco-aspirazioni; Ecografo di ultima generazione permette di visulizzare immagini ad alta definizione dando cosi al Medico la possibilità di una diagnosi più accurata migliorando gli standard assistenziali.”Inoltre nostra intenzione è anche acquisire , attraverso la raccolta fondi Flussimetri e miscelatori Aria/Ossigeno per la Cpap .La CPAP è una modalità di ventilazione non invasiva che prevede che, attraverso presidi esterni al paziente (che rimane sveglio e collaborante), si applichi una pressione positiva continua nelle vie aeree in tutte le fasi della respirazione (riposo, inspirazione ed espirazione).Gli obiettivi della CPAP sono principalmente : ùTrattamento precoce per evitare l’intubazione, Trattamento come alternativa alla ventilazione invasiva Nel weaning dalla ventilazione invasiva; Una metodica ormai indispensabile nella lotta all’epidemia da Coronavirus.

“Ci tengo personalmente ma a nome di tutto il nostro Comitato Scientifico a ringraziare i nostri Medici ed Infermieri, e tutto gli Operatori Sanitari che quotidianamente lottano in prima linea nelle strutture ospedaliere e tutti coloro che ci hanno appoggiato in questo progetto tra i quali non posso non menzionare: Carlo Arru – Associazione sarda traumatici cranici – Fulvio Salomone – Simonetta Manconi – Stefano murino – Stefania Accotzu – Alice Peddes – Maria Luisa Floris – Gabriela Sabino – Azzurra Ibba – Sonia Oggiano – Fabio Cucciari – Anna Luisa Piga – Michela Alfonso – Palomba Lia – Alessandra Saiglia – Gianfranco Serra – Lorenzo Salis – Michelangelo Picconi – Desogus Gianni – Laus Giuseppe – Gianna Acciaro – Maria Grazia Casula – Anna Cappai- Sandrina Rozzo- Alessandra bazzoni – Massimiliano Cinti – Caroline Duluc – Fabio Foddis- Angelica Rubattu – Piergiuseppe Nasone – Stefano Murino – Giampiero Tirotto – Mario Mocci – Battistino Cadau – Lia Pilla – Maria Carmina Masala – Ilenia Lai – Sonia Masala – Alberto Satta – Anna Maria Gallisai- Monica Oinna – Claudia Mameli – Luisella Nieddu – Sophia Floris – Milena Hijazi – Pierina Sanna – Luciano Porqueddu – Giorgio Migheli – Domenico Stacca – Maria Antonietta Abis – Leonarda Urgeghe- Manuela Saiglia – Antonio Masala – Adriana Schirru – Ercole Pugliese”