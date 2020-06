Soldi Rete, Conoci frughi bene e troverà 14,5 milioni

ALGHERO – “A Conoci non piace la rete metropolitana e neanche citare la continuità amministrativa. Vuole andare oltre. Però oggi annuncia un progetto come nuovo, che in realtà porta la nostra firma, finanziamento di 500.000 euro dalla Giunta Pigliaru alla Rete del Nord, capofila Alghero, datato 2018, per la valorizzazione del geosito di Capo Caccia”. Incalzano il sindaco Conoci i consiglieri comunali di opposizione riguardo un altro “tema mantra” ovvero i fondi a disposizione (da anni) per la rete metropolitana.

“Se fruga bene troverà altri 14.5 milioni per Alghero, proprio dalla rete metropolitana, approvati a fine 2018. Deve solo girare la chiave, farli partire e qualche volta comunicare la verità.”