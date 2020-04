Social, nasce ad Alghero “Il Rasoio”

ALGHERO – Il Rasoio è una pagina facebook e un esperimento editoriale creato da tre giovani ragazzi algheresi per portare il pubblico dentro la vita delle imprese, specialmente durante questo momento così delicato. Oggi la prima live, attraverso la pagina facebook: ospite Andreino Arba, co-gestore del Bar in Centro Alghero. Durante l’intervista anche il pubblico online potrà sottoporre le proprie domande in diretta. L’intero episodio sarà disponibile anche dopo la live, sempre tramite la pagina de Il Rasoio.

“Pensiamo che fare impresa sia fondamentale tanto per gli imprenditori quanto per le comunità di cui fanno parte: innovazione, lavoro e ricchezza sono il prodotto della scommessa che ogni giorno milioni di italiani fanno sulle proprie aziende e sui propri collaboratori.” L’idea alla base del progetto è proprio quella di dare voce al tessuto economico della città da una prospettiva diversa, per capire come le imprese possono sopravvivere a uno shock come una pandemia globale, ma anche scoprire la storia dei protagonisti delle interviste, conoscerne i percorsi professionali e capirne le prossime mosse, con la speranza di ispirare quanti più algheresi possibili.

Gli organizzatori sono Glenn Regis, 1992, analista in una società di dati a Londra, startupper e ex-trader, laureato in Finanza all’Università Bocconi di Milano; Alessandro Cocco, 1993, un consulente politico, attivo nell’associazionismo locale e laureato in Comunicazione all’Università Statale di Milano; Filippo Camerada, 1995, ex Vice Presidente della MFS, e neolaureato in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano.