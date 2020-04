Sgambamento cani, commissione proficua

ALGHERO – “Commissione congiunta proficua quella di oggi presieduta dal Consigliere Mulas e dalla Consigliera Ansini. E’ arrivata in commissione una proposta presentata dal settore Ambiente con cui viene predisposto un regolamento per l’utilizzo ed una ricognizione condivisa con gli altri settori di tutte quelle aree potenzialmente disponibili ad ospitare delle aree di sgambamento per i cani”. Cosi riferisce il presidente della commissione Ambiente Christian Mulas rispetto alla riunione di ieri.



“L’Assessore ha introdotto riferendo che l’amministrazione dispone in ambito urbano di diverse aree di proprietà Comunali scarsamente o del tutto inutilizzate che potrebbero essere destinate a tale scopo, per questo sono state inserite tutte quali potenzialmente fruibili come aree di sgambamento. Alla commissione spetterà il compito di approfondire e decidere tra queste quali quelle prioritarie, senza fretta e con la massima condivisione che si è assistita in commissione. Ad Alghero da ultimo censimento si stimano circa 13.300 animali domestici microcippati, la cultura degli animali d’affezione in Italia è molto diffusa, un censimento registrato da Associazioni Nazionali ha quantificato che l’Italia è la seconda in Europa per aver più cani a domicilio ovvero 7000,000 di amici a quattro zampe dell’uomo”.



“La necessità di individuare aree di sgambamento di quartiere, le quali permetterebbero non solo di offrire ai residenti e visitatori un servizio ma diventerebbero anche luoghi di socializzazione per gli amici a quattro zampe. Aree dove poter offrire dei servizi anche a quella ormai sempre piu’ ampia fascia di turismo Pet Friendly. A tal proposito dichiara il Presidente Ansini si è convenuto, a sintesi dei lavori e degli interventi, in un clima di condivisione di tutti i commissari , al fine di rendere maggiormente chiaro quali saranno le aree su cui potrà essere ampliato il ventaglio dei servizi da offrire, di aggiornare alla prossima settimana i lavori.Ai lavori ha partecipato anche il Dirigente Mulas e il Funzionario Dott. Mariano del settore Ambiente.