Scogli piatti, Comitato contro l’ass. Peru

ALGHERO – “Scogli Piatti: per l’Assessore Peru la sicurezza non è una priorità. Per chi non lo sapesse, con il termine “Scogli Piatti” si indica quel tratto di litorale roccioso che si estende dall’Hotel Las Tronas sino all’Hotel Calabona sul lungomare Valencia”. Così la Dott.ssa Paola Correddu

Portavoce del Comitato Scogli Piatti riguardo che critica l’assessore ai lavori pubblici di Forza Italia.

“Una scogliera molto cara agli Algheresi, frequentata da persone di ogni età e, da qualche anno, anche da turisti che hanno imparato ad

apprezzare quel meraviglioso spicchio di mare.

I suoi più affezionati frequentatori, di cui faccio parte, non solo mantengono quei luoghi puliti ma ne difendono l’integrità. In passato, dopo essersi costituiti in Comitato Spontaneo e col sostegno dell’opinione pubblica, hanno contrastato le invasive operazioni di sbancamento della parete rocciosa disposte dalla Regione, inutili e dannose sotto il profilo ambientale, e un progetto speculativo che avrebbe potuto avere gravi ripercussioni sulla sua libera fruizione del sito”.

“Non solo, il Comitato ha più volte sollecitato l’Amministrazione Comunale per la messa in sicurezza del percorso che conduce verso la

scogliera, ottenendo il rifacimento del camminamento, lo sfalcio delle erbacce, la creazione di 4 gradini a completamento del

camminamento, per colmare il dislivello, soluzioni efficaci che hanno consentito a tutti l’accesso senza rischi”.

“Pensando che l’attenzione mostrata dalla precedenti Amministrazioni si rinnovasse con quella in carica, abbiamo chiesto all’Assessore

comunale competente, Antonello Peru, di provvedere al rifacimento dei quattro gradini ormai erosi dal vento e dalle mareggiate, per

eliminare una situazione di reale pericolo nella discesa a mare. Sono state numerose le pec inviate all’Assessore Peru, prima e dopo il confinamento ma, nonostante i solleciti, si è dimostrato

totalmente indifferente alla nostra richiesta, non trovando un minuto del suo preziosissimo tempo per offrirci una risposta. E dire che rispondere ai cittadini prima che un dovere è un atto di buona educazione a cui tutti i rappresentanti delle istituzioni andrebbero avviate. Non sappiamo se vi siano cause ostative o semplice indolenza. Quel che sappiamo è che l’Assessore Peru è chiamato a fare la sua parte, particolarmente quando sollecitato su questioni che possano mettere a rischio la vita delle persone, coniugando la sicurezza dei cittadini che rappresenta con il rispetto delle norme di legge. Suo compito è quello di trovare soluzioni ai problemi e non certo di crearne di nuovi, accampando scuse e frapponendo mille difficoltà,anche perché chi non sa risolvere piccole questioni difficilmente è in grado di risolvere situazioni complesse”.

“Certo, quando non si agisce di solito non si sbaglia, ma può anche capitare di essere coinvolto in situazioni sgradevoli come esito di tragedie che potevano essere. Mentre l’Amministrazione cerca di far luce sulla liceità delle movimentazioni di sabbia dalla spiaggia, ci auguriamo che l’Assessore Peru si occupi e si preoccupi di ripristinare quattro semplici gradini per facilitare l’accesso alla scogliera degli Scogli Piatti e favorire quel distanziamento raccomandato con una maggiore distribuzione dei bagnanti su tutto il litorale algherese.”