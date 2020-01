Scandalo 4 Corsie, proteste in vista

SASSARI – “I Riformatori sardi intendono promuovere un’iniziativa di protesta con presidi e manifestazioni inviando, al contempo, una nota di protesta al Presidente Conte invitandolo ad un visita nel corso del quale possa ascoltare direttamente la voce delle Comunità interessate”, così i coordinatori dei Riformatori Sardi Aldo Salaris, Vincenzo Corrias e Alberto Bamonti sullo scandalo dello stop alla “4 corsie” per cui non sono servite note, presidi, container, pareri, riunioni, relazioni, etc, ma l’unica cosa che serve è la reale volontà politica del Governo Centrale (oggi a guida 5 Stelle, Pd e Leu col ministro alla cultura che è Dario Franceschini) di farla. Le proteste riguardano anche gli altri partiti di Centrodestra Sardista.