Scala Piccada, oltre 80 auto: domani presentazione

ALGHERO – Mercoledì 9 settembre (domani) alle 11 nella sede di rappresentanza del Comune di Alghero, a Porta Terra, si terrà la presentazione ufficiale della 59a Alghero – Scala Piccada, la più longeva e blasonata gara automobilistica di velocità in salita che si disputi in Sardegna, in programma dall’11 al 13 settembre. Le iscrizioni sono scadute il 7 settembre saranno protagonisti della sfida alcuni tra i più grandi specialisti a livello nazionale. Tra gli iscritti (che superano gli 80) anche auto eccezionali di grandi marchi mondiali dell’automobilismo.