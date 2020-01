Sassari, prossime Commissioni

SASSARI – Il Consiglio comunale è convocato per martedì 21 gennaio, alle 16.00, a Palazzo Ducale, per trattare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: Ordine del giorno del Consiglio comunale su “Adesione al Manifesto della comunicazione non ostile”;

Interrogazione del consigliere Daniele Deiana su “Situazione case popolari Santa Maria di Pisa”; Interrogazione del consigliere Sias su “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali”;

Ordine del giorno del consigliere Daniele Deiana su “Sgombero delle statue della mostra temporanea Boucherie, presenti nelle cantine del Duca, presso Palazzo Ducale”;

Interpellanza dei consiglieri Panu, Dettori, Brianda, Masala, della consigliera Fundoni e dei consiglieri Pinna, Mascia su “Delibera di Giunta rimborso mensile forfettario”;

Interpellanza del consigliere Dettori su “Stato precario della cinta muraria di via Torre Tonda”;

Mozione dei consiglieri Pinna, Masala, Mascia e della consigliera Fundoni su “Costituzione di una unità di progettazione intersettoriale nel Comune di Sassari incaricata della realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana con l’obiettivo di provocare un immediato rilancio dell’economia e della qualità della vita attesi da cittadini, commercianti, imprenditori e professionisti per il centro della città”;

Mozione della consigliera Useri e del consigliere Sias su “Progetto “Lab-Smart Rurality” – Piano nazionale scuola digitale (PNSD) Istituto di istruzione superiore ”N. Pellegrini” – Sassari”.