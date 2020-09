Sassarese, boom di sequestri di marijuana

SASSARI – Ieri mattina, 17 settembre, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati in genere, i carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale olbia hanno segnalato ai sensi dell’art. 75 del dpr 309/90 alla prefettura di sassari un 31enne residente ad olbia, di professione guardia particolare giurata. I militari stavano effettuando un intervento in via marsala, quartiere poltu quadu di olbia, per il rinvenimento e la rimozione di un’autovettura precedentemente segnalata come rubata.

Nel corso dell’operazione, che prevedeva la liberazione dell’area da parte di alcune macchine, i militari notavano un involucro, apparentemente contenente marjuana, appoggiato sul davanzale di una finestra di un appartamento proprio di fronte al luogo in cui si svolgeva il fatto.

Incuriositi dall’incarto, i carabinieri si sono recati presso quell’abitazione per verificarne il contenuto -del peso di 7,5 grammi- che si è rivelato confermare la prima impressione avuta dai militari.

Si è proceduto così alla perquisizione dell’abitazione del giovane, nel cui salotto è stata rinvenuta anche una pianta di marijuana dell’altezza di 1,10m. Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro nonché si è proceduto al ritiro cautelativo del porto d’armi, della pistola e del suo munizionamento detenuti legalmente, utilizzati per il lavoro del giovane.

fig 1. carabinieri della sezione radiomobile con il materiale sottoposto a sequestro

Nulvi, allevatore denunciato per coltivazione di cannabis

Ieri pomeriggio, a nulvi (ss), i militari della locale stazione carabinieri, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato “cacciatori di sardegna”, hanno denunciato in s.l., per coltivazione abusiva e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, m. g. p., di 57 anni, allevatore, incensurato. a seguito della perquisizione del suo domicilio, infatti, con il relativo controllo dei terreni nella sua disponibilita’, e’ stato trovato in possesso di una pianta di canapa indiana e 90 grammi circa di “marijuana”.

fig. 2 sequestro nulvi

Campo di canapa scoperto dall’elicottero del 10° nucleo elicotteri di olbia: arrestato un allevatore

Mercoledì 16, a segutito di un’ osservazione aerea ad opera del “10° nucleo elicotteri cc” olbia, i militari del nucleo operativo della compagnia di bono, insieme ai colleghi dello squadrone “cacciatori di sardegna”, in localita’ “s’ena e s’acca” di illorai (ss), hanno proceduto all’ arresto in flagranza di reato per coltivazione abusiva e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di s.l., originario di orotelli (nu), 51 anni, allevatore, pregiudicato, già affidato in prova ai servizi sociali. i carabinieri lo hanno bloccato all’interno di una piantagione di 321 piante di cannabis “ad alto fusto “ ubicata in una zona particolamente impervia di quella località, mentre era intento ad irrigare gli arbusti. l’intera coltura è stata sequestrata. assieme al 51enne è stato denunciato anche un altro allevatore di 46 anni, proprietario di un ovile limitrofo al campo di cannabis, ritenuto suo complice.