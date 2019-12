“Sartore non cerchi medaglie, hanno fallito”

ALGHERO – “Come presidente della 5^ Commissione, che si occupa di Ambiente, Parco Naturale, Riserva Marina, Ecologia, Sanità, Cimitero e Protezione civile, invito l’amico consigliere professore Sartore, che cerca il ruolo di leader dell’opposizione, a non imbrodarsi troppo su questi temi, a non cercare medaglie o medagliette”. Cosi il consigliere comunale Christian Mulas, leader dei Fratelli d’Italia, che commenta le dichiarazioni riguardo i presunti meriti sul tema dei litorali e posidonia.

“Lo scorso Giugno i cittadini hanno avuto modo di valutare l’operato di Bruno e la proposta di Conoci, bocciando su tutta la linea il primo e premiando massicciamente il secondo. Di bufale e fake news sulle precedenti amministrazioni certo non può essere la Sinistra ad insegnare nulla: hanno passato sette anni a inventare falsità per screditare ciò che era stato fatto nei nove anni dalle precedenti giunte di Centrodestra che credibilità possono avere? Non fa nulla, questo è il gioco. Noi continuiamo a lavorare”.

Nella foto Christian Mulas