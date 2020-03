Sardegna: solo 2 contagi su Cagliari, mentre 35 a Sassari. Totale 330

CAGLIARI – Sono 330 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 2.297 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 81, di cui 16 in terapia intensiva, mentre 240 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende due pazienti guariti, più altri tre guariti clinicamente. Salgono a quattro i decessi.

Sul territorio, dei 330 casi positivi complessivamente accertati, 45 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento) e 251 (+35) a Sassari. Invariati i numeri per il Sud Sardegna (8), Oristano (4) e Nuoro (22).

Numeri che confermano che in Sardegna il contagio è molto contenuto salvo il gravissimo problema dei presidi sanitari, nello specifico quelli della Provincia di Sassari. Al netto dei casi del “sassarese” nell’Isola potremmo parlare di condizione non allarmante. Resta, però, il problema delle carenze sanitarie su cui la Regione e Ats stanno intervenendo in queste ore.