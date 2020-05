Sardegna ovest, allerta temporali

ALGHERO – Temporali in arrivo sulla Sardegna Occidentale: Allerta Gialla della Protezione Civile. Da Nord a Sud dell’Isola e nel Campidano, permarranno sino alle ore 6 di lunedì 11 maggio 2020 condizioni di Allerta Gialla – Criticità ordinaria per rischio idrogeologico per temporali.

L’avviso (link più sotto) diramato dalla Protezione Civile regionale interessa inoltre: Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Su tutte le aree interessate, l’Allerta codice Giallo sarà valevole dalle ore 20 di oggi, domenica 10 maggio.