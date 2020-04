Sardegna, l’Isola che non c’è

ALGHERO – Una cosa lascia perplessi, per non dire preoccupa, pure molto: la totale indifferenza che la Sardegna sia un’Isola e, senza considerare i principi autonomisti, mai messi in atto per quanto possibile, auspicabile e annunciato, questo pesi in maniera enorme sulle scelte deleterie che la paragonano a qualsiasi altra regione. Una follia che pagano tutti sardi, la maggioranza di essi ancora di più.

Non è comprensibile come non venga posto il problema, in questo caso un vantaggio, dell’Insularità della Sardegna. Questione sbandierata ai quattro venti ma oggi che servirebbe veramente, pare totalmente accantonata. Da una parte si parla di “Covid free” dall’altra non si riesce a rendere palesi quelle che sono le minime prerogative di una regione che non è collegata con nessun’altra. Per governare, ancora di più oggi, ma non solo oggi, ci vuole coraggio.