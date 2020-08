Sardegna, disco e locali non saranno chiusi

ALGHERO – Nella già disastrata attuale stagione turistica ci mancava solo il caos sulla presunta serrata delle discoteche e tutto questo nella settimana di ferragosto. Nonostante le notizie di queste ore (pare fondate sulle istanze del comitato scientifico), i locali non saranno chiusi perché l’analisi dei dati da parte dei vertici regionali e in particolare del Presidente Solinas non necessita, come indicato anche dal capogruppo della Lega Dario Giagoni, questa estrema e radicale decisione. Dunque, salvo ulteriori novità, le discoteche potranno aprire ovviamente sempre rispettando le normative vigenti anti-covid. Si è in attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della Regione,