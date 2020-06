Sardegna, 6 province e 2 città metropolitane

ALGHERO – Parte l’iter per aumentare il numero delle province della Sardegna e non solo. Sono sei le proposte all’ordine del giorno della commissione Autonomia del consiglio regionale diretta dal presidente Pierluigi Saiu (Lega) se tutte andranno passeranno, come pare, visto che provengono da partiti diversi di maggioranza e opposizione, l’Isola verrebbe divisa in sei province: Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis, Sud Sardegna e e due città metropolitane, Cagliari e Sassari.

Tra i vari progetti di legge c’è quello per l’istituzione della Gallura (presentata dal Partito Democratico con Giuseppe Meloni con il sardista Giovanni Satta), la seconda è quella per istituire la provincia dell’Ogliastra (prima firma Salvatore Corrias del Pd), Poi c’è la terza proposta, dei Riformatori, per allargare il perimetro della Città Metropolitana di Cagliari.

Poi ce ne sono altre tre per, anch’esse bipartisan, creazione della Città metropolitana di Sassari, due a firma di Antonello Peru (Cambiamo! Udc), la seconda del consigliere dei Progressisti Antonio Piu. La commissione, ha spiegato Saiu, “proverà a unificare i testi e si riunirà mercoledì o giovedì prossimo”. Non c’è una proposta di legge per l’istituzione della Provincia del Sulcis, ma in questo caso bastano le istanze arrivate in questi mesi da sindaci e amministratori locali.