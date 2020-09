Sant’Antioco, Guardia Costiera soccorre 14 migranti

CAGLIARI – Nella tarda mattinata di ieri, a 25 miglia nautiche ad ovest di Sant’Antioco, la nave mercantile Med Baltic, di bandiera maltese – in area di responsabilità SAR italiana – ha avvistato un barchino con 14 migranti a bordo che in breve tempo è affondato. La nave, dopo aver segnalato l’emergenza alla Guardia Costiera, ha prestato subito i primi soccorsi recuperando 7 migranti. Giunta sul posto la motovedetta CP 869 della Guardia Costiera di Carloforte ha immediatamente tratto in salvo altri 6 migranti che erano in acqua in balia delle onde.

Sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Cagliari sono tutt’ora in corso le operazioni di ricerca di un disperso. Impiegati nel dispositivo operativo: l’elicottero Nemo 15 della Guardia Costiera di Decimomannu, due motovedette della Guardia Costiera e un mezzo della Guardia di finanza, nonché tre navi mercantili presenti in zona

Nella foto la barca soccorsa ieri