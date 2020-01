Sant’Agostino, breve interruzione acqua

ALGHERO – A causa di un danno improvviso, Abbanoa sta interrompendo l’erogazione idrica in via Porrino, nel tratto tra via Canepa e via San’Agostino. L’operazione di chiusura dovrà consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione alla condotta. I lavori dovrebbero durare circa tre ore prima della riapertura dell’erogazione idrica.