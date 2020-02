“Sanità, risveglio dal torpore”

ALGHERO – “Accogliamo con favore che il sindaco, evidentemente sollecitato dal fatto che venerdì (non essendo più possibile rinviarla…) verrà discussa in consiglio comunale la nostra mozione sulla sanità e che sabato davanti all’ospedale Marino ci sarà una manifestazione per protestare contro le condizioni in cui versa la nostra sanità, abbia, finalmente, deciso di convocare questa riunione con i primari dei nostri ospedali di cui ci aveva detto da tempo”. Cosi i consiglieri comunali di Sinistra di Alghero che intervengono sulla questione della Sanità e in particolare sulle scelte di Conoci.

“Oggi, pertanto, parteciperemo con interesse alla riunione per capire ancora meglio da chi ci opera quali siano le principali criticità della nostra sanità e soprattutto quali possano essere le soluzioni. Sappiamo bene che questa riunione è solo un primo piccolo passo verso la soluzione, ma siamo contenti che grazie alle nostre continue sollecitazioni giunga un primo segnale di risveglio dal torpore”