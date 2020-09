“Sanità: basta annunci, servono fatti”

ALGHERO – “Continua ad essere particolarmente critica la situazione della sanità sia sul versante ospedaliero, sia su quello della medicina del territorio. In ospedale, al di là dei ripetuti annunci e delle continue rassicurazioni il reparto di terapia intensiva di Alghero non ha mai aperto. Nel frattempo leggiamo sui giornali di quanto bisogno vi sia di posti letto in terapia intensiva in Sardegna”. Cosi i consiglieri di Centrosinistra riguardo la condizione della sanità locale.

“I ricoveri per Covid sono in aumento, il Santissima Trinità di Cagliari ha comunicato di aver esaurito i suoi posti letto in terapia intensiva e anche a Sassari purtroppo la situazione non è rosea. Nel mezzo di questa situazione e dopo mesi di prese in giro ad Alghero siamo ancora in attesa dell’accreditamento provvisorio per il reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile. Alghero ha un reparto finanziato con delibera risalente addirittura al 2006, concluso con sei posti letto e uno d’isolamento nel 2017, e mai entrato in funzione, a quanto sembra a causa della mancanza di personale e degli arredi. Dal 2017 è tutto fermo”.

“Eppure, come dimostrato dal recente passaggio dell’ospedale Marino all’Università di Sassari, quando le cose si vogliono fare, la politica sa essere molto veloce. Ma non c’è solo il Covid, è sempre più critica anche la condizione della medicina del territorio: denunciamo la drammatica situazione della prenotazione delle visite specialistiche, la inaccettabile lunghezza delle liste d’attesa, la medicina sportiva, i vaccini, le prenotazioni online cupweb delle visite sospese causa covid, che inducono a rivolgersi al privato. E chi non ha le risorse? Una situazione vergognosa alla quale chiediamo venga posto rimedio al più presto. Basta annunci, servono fatti.“