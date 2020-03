Sanificazione strade, ecco tutto il programma

ALGHERO – Da stasera alle 22,00 inizia il lavaggio e la sanificazione delle strade pubbliche e dei marciapiedi. Le operazioni congiunte tra Amministrazione Provincia di Sassari si svolgeranno nelle ore notturne. Gli interventi di sanificazione straordinaria interesseranno tutta la città e le borgate. Tra le ore 22:00 e le ore 5:00 di oggi, 17 marzo, a cura della Provincia di Sassari, saranno sanificate le zone di Maristella, Guardia Grande, Sa Segada, Santa Maria La Palma, Tramariglio, Monte Carru. Da stanotte, inoltre, a cura dell’Amministrazione e del soggetto gestore dei servizi di Igiene Urbana, Ciclat Trasporti Ambiente, si procederà agli interventi che interesseranno tutte le vie della città e Fertilia suddivise per zone.

La sanificazione avverrà dalle 04,00 alle 07,00 del mattino. I prodotti utilizzati sono sostanze disinfettanti opportunamente miscelate che non generare danno all’Ambiente. Le vie interessate stanotte sono quelle del Centro; da via Sassari a Largo S. Francesco, Largo Lo Quarter, Piazza Pino Piras, Vicolo Buragna, Via Simon, Via Gioberti, Via Ambrogio Machin, via Garibaldi, lungomare Barcellona, banchina dogana, via Lo Frasso, via Mazzini. Ogni notte, fino al 31 marzo, le operazioni continueranno a tappeto per tutto l’abitato.

I cittadini sono invitati a rispettare le seguenti indicazioni: è inibito il passaggio delle persone non addette e degli animali domestici dalle zone interessate alla disinfezione almeno un’ora prima ed una dopo i trattamenti; è fatto divieto durante le operazioni di disinfezione delle strade e degli spazi aperti di esporre cose, stendere panni, sostare e o parcheggiare mezzi o autovetture in prossimità alle zone interessate, al fine di non intralciare ed evitare eventuali danni.

BORGATE – 17 marzo 2020 dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del mattino Intervento Provincia di Sassari Borgata Maristella Borgata Guardia Grande Borgata Sa Segada Borgata Santa Maria La Palma Tramariglio Monte Carru

Si raccomanda la cittadinanza di non tenere panni stesi sul lato strada delle vie interessate dalla sanificazione e di tenere le finestre chiuse.

ZONA 8 – 18 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via Sassari (parte) Largo S. Francesco Largo Lo Quarter Carrer del Quarter Piazza Pino Piras Vicolo Buragna Via Simon Via Gioberti Via Ambrogio Machin Via Barcellonetta Piazza Pasqual Scanu Via Genova Via Minerva Via Catalogna Via Cagliari

Via Giuseppe Garibaldi Lungomare Barcellona Banchina Dogana Scalo Tarantiello Piazza dei Mercati Via Alberto La Marmora Via Vittorio Emanuele II Piazza Porta Terra Via Columbano Vicolo Adami Carrer de Mercè

Piazza Municipio Via Giuseppe Mazzini Via Cagliari Via Antonio Lo Frasso Forte della Maddalenetta Largo Conte Larco Piazza Civica

ZONA 5 – 19 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via Tarragona Via Rina de Liguoro Via Giuseppe Verdi Via Angelo Roth Via L. Canepa Via Monsignor Cappai Via E. Porrino Via Giovanni Giolitti Via Valverde Via Don Sturzo Via Carrabuffas Via Sebastiano Satta

Via Grazia Deledda Via Vittorio Veneto Via Cravallet Via Don Sturzo Via Guglielmo Marconi Via Giuseppe Verdi Via XX Settembre Via Sant’Agostino Piazza Della Mercede Largo Antonio Era Via Giovanni Giolitti Via Fondazione Rockefeller

Via Marongiu Via Carmen Dore

ZONA 14 – 20 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Viale Europa Via Malta Via Sicilia Via Cipro Via Spargi Viale Sardegna Via Sicilia Via Corsica

Via S. Antioco Largo Asinara Largo dello Sperone Largo Caprera Via Emilia Via Liguria Via Puglia

ZONA 4 – 21 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Lungomare Valencia Via Fratelli Kennedy Via Ezio Vanoni Via Enrico Mattei Via Sassari Via Perpignan Via Banyolas Via Pietro Nenni Via Nazioni Unite Via B. Croce Via Enrico de Nicola Via Manzoni Via Palomba

Via Giovanni Gronchi Via Padre Massimiliano Kolbe Via Ugo Foscolo Via Giovanni Pascoli Via Sassari Via Francesco Petrarca Via Antonio Gramsci Via Lungomare Dante Via Giosuè Carducci Via Settembre XX (fino incrocio con Giovanni XXIII

ZONA 9 – 22 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via Aldo Moro Via Amsicora Via Josto Via degli Orti Via Asfodelo Via Planargia Via Salvatore Diez Via Michelangelo Via Caravaggio Via Goceano Via Cellini Via Gian Lorenzo Bernini Via Sebastiano Satta (angolo via Vittorio Emanuele II)

Via Raimondo Piras Via Cambosu Via Vittorio Veneto Via Goceano Via Barbagia Via Logudoro Via Gallura Via XXIV Maggio Via Costa Brava Via Catalogna (angolo Via La Marmora) Vicolo Matarò Largo Santi Angeli

Via IV Novembre Via Vittorio Emanuele II (angolo via La Marmora) Via Vittorio Veneto (angolo via Vittorio Emanuele II) Lungomare Barcellona (Piazzale della Pace – angolo via Aldo Moro)

ZONA 6 – 23 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via IV Novembre Via Massimiliano Barracu Via Giuseppe Mazzini Via Antonio de Curtis Via Vittorio Veneto Via Sandro Botticelli Via Sebastiano Satta Via Raffaello Sanzio Vicolo Cavanna Via Mons. Alcover Via Cravallet Via Brigata Sassari Via XX Settembre

Via Sebastiano Macciotta Via Guglielmo Marconi Via Pier Enea Guarniero Via Grazia Deledda Via Antonio Andreoni Via P. Enrico Via Carrabuffas Via Leonardo da Vinci Via Fratelli Accardo Artigiani Via delle Nasse Via Giuseppe Feniello Via del Corallo

ZONA 18 – 24 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via Aurelio di Pietro Via Paolini Via Dalmazia Trav. A Via Spalato Via Dalmazia Largo Pierluigi Carloni Via Parenzo Via Zara Via Orsera Vicolo Dignano Via Fiume

Via Manin Via Trieste Via Pola Via Udine Via dell’Istria Via Cherso Via della Laguna del Calich Via Lungomare Rovigno Piazza San Marco Piazza Venezia Giulia Piazzale Trento

ZONA 2 – 25 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via Naularo Via Sant’Imbenia Via Fratelli Kennedy Via Enrico Belinguer Via Paolo Borsellino Via Sandro Pertini Via Giovanni XXIII Via Antonio Vivaldi Via Johann Baptist Strauss Via Goffredo Mameli Via Paganini Via W. Amadeus Mozart

Via Franz Liszt Via Alcide de Gasperi Via Juan Antoni Putranch Via Giuseppe Frank Via Fratelli Canelles Via Luigi Enaudi Via Eduard Toda Via Giovanni Falconi Via Nilde Lotti Largo Alberto della Chiesa Lungomare Valencia

ZONA 7 – 26 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via De Gasperi (incrocio Via Giovanni XXIII Via Giuseppe Biasi Via Mauro Manca Via Achille Grandi Via Bernardo De Muro Via Verdina Pensè Via Valverde (Incrocio Via Mateotti) Via Giacomo Mateotti Via Rossi

Via Fratelli Rosselli Via Plamiro Togliatti Via Luigi Canepa Via Foradada Via Guixera Via Leonardo da Vinci Via Monte d’Olla Via Argentiera Via Cala Longa Via Pasquale Tilocca Via Di Vittorio

ZONE 15 E 16 – 27 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via Liguria Via Puglia (angolo via Don Minzoni) Via Lido (angolo via delle Baleari) Viale Sardegna (angolo via delle Baleari) Via Cipro Via Malta Via Sicilia Via Emilia (angolo via Liguria) Largo Caprera

Via Napoli Via Amalfi Via Pisa Via Ravenna Via Livorno Via Venezia Via Villanova Via Don Carlo Gnocchi Via Tiziano Vecellio Via Luigi Nono Via Tabarca Via Spargi Via Sant’Antioco – Isola

Via Alexander Fleming Via Busonera Via Joan Mirò Via Pompeu Fabra Via Salvador Dalì Via Antoni Gaudì Via Francesco Goya Strada Vicinale Lu Fangal Via Pablo Picasso Largo dello Sperone Via Corsica

VIA E.FERMI VIA EDISON VIA PACINOTTI VIA G.GALILEI VIA A.VOLTA VIA TORRICELLI VIA NICCOLO' COPERNICO VIA ANTONI S. MOSSA VIA M.CHESSA VIA R.SARI VIA V.GIGLIO VIA P.SCANU VIA FIDEL CILLIANO VIA IL CARMINE LARGO CAPRERA VIA DE BIASE

ZONE 10 E 11 – 29 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via A. Ballero Decandia Via degli Orti

Via Via Libero Meledina

Pasquale Paoli Via Aligi Sassu

Via Giuseppe Garibaldi Via Rita Ponte

Lungomare Barcellona Via Francesco Ciusa

Via Giuseppe Garibaldi Via Quinto Tiberio

Via Giovanni Maria Angioy Angelerio

Via Enrico Costa Via Il Carmine

Via Domenico Alberto Via Fidel Cilliano

Azuni Via Vittorio Giglio

Via Don Minzoni Via Rafael Sari

Via Galileo Galilei Via Miquel Chessa Via Antoni Simon Mossa Via Pere Català i Roca Via Rafael Catardi Via Vittorio Emanuele II Via Giovanna Maria Angioy Via Pasqual Scanu Via Stanis Dessy

ZONE 12 E 13 – 30 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Via degli Idrulici Via dei Mugnai Via degli Agricoltori Via degli Ortolani Via dei Pescatori Via Dei Guardiani delle Vigne

Via Lido

Via Creta Lungomare Barcellona

Via Castelsardo Via Castelsardo

Via Iglesias Via Ales

Via Aggius Via Fratelli Cervi

Via La Maddalena Via Budelli

Via Oristano Via Pantelleria

Via Porto Torres Via delle Baleari

Via G. Maria Calaresu Viale Europa

Via G. De Giorgio Viale Sardegna Via Carbonia

ZONA 1 – 31 marzo 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00

Via Via Montserrat

Laconi Via Villa Franca de

Via Lussu Panades

Via Mele Via Carbia

Via Addis Via Barcia

Via Asproni Via Coros

Via Atzeni Via Sant’Anna

Viale della Resistenza Via Tibidabo

Mirador Giuni Russo Via Parc Guell

Via S. Josemaria Escrivà de Via Zedda

Balaguer Via Dessanay

Via Einaudi Via Alziator

ZONA 17 – 01 aprile 2020 dalle ore 04.00 del mattino alle ore 07.00 Viale I Maggio Largo Giuseppe Mastrandrea Via Calabria Via Campania Via Toscana (angolo via Liguria) Viale Europa (angolo via Liguria) Via Emilia (angolo via Liguria) Via Umbria (angolo via Liguria) Via Liguria (Rotatoria Fertilia/incrocio via Puglia) Via Francesco Costantino Via degli Amici del Rugby Via della Tramontana

Via Molise Via Marche Via del Ponente Via del Libeccio Via dello Scirocco Via del Grecale Via del Levante Via Salvatore Burruni

