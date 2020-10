Rugby, rinvio inizio: l’Amatori si prepara

ALGHERO – E’ di questi giorni un ulteriore slittamento dello start per vari campionati, compreso quello di Serie A dove milita l’Amatori Rugby Alghero. Dall’8 Novembre si è passati alla data del 22. Ma tutto resta aperto a nuove disposizioni. La squadra allenata da Marco Anversa già da un mese sta affrontando la preparazione atletica per farsi trovare pronta allo start con anche uno sforzo a livello societario per comporre una rosa competitiva e che adesso può contare anche su altri tre innesti. C’è da dire che il momento lascia molti punti interrogativi visto l’andamento dei contagi in tutto il paese. Tornando alla squadra, a Capozuzza, Izzo, Marchetto e Di Fiore, si aggiungono anche Antonelli, Omar Giacomel e l’australiano George Noa .

PIETRO ANTONELLI – classe 1991 , un centro molto fisico, aggressivo che serviva per dare peso ed equilibrio. Proviene dall’Aquila Rugby e fin dalle giovanili ha fatto sempre ben parlare di se. Varie le sue esperienze in campo nazionale dove ha vestito anche le maglie del Cus Perugia e dei Medicei Firenze.

OMAR GIACOMEL – giovane e talentuoso, classe 2001, proviene dal blasonato San Donà dove ha disputato i campionati Elit giovanili. Un flanker che può giocare anche II linea di prospettiva per il club algherese che non ha mai nascosto la filosofia di mettere in campo un mix di giocatori giovani ed giocatori esperti.

GEORGE NOA – lo straniero. Direttamente dall’Australia dove ha giocato nei campionati di massima serie, Noa è stata la ciliegina sulla torta del mercato del Ds Pesapane che lo ha opzionato per la sua aggressività in difesa e nel contempo per essere un buon portatore di palla. Numero 8 d’esperienza dunque, nato nel 1996.

Il DS Daniele Pesapane, dunque, ha lavorato molto sotto mandato della società per poter comporre una squadra che possa affrontare un girone difficile come quello 1. Ma l’Alghero potrebbe restare sul mercato dopo il grave infortunio occorso al Capitano Mario Serra che lo terrà per diversi mesi lontano dal terreno di gioco.