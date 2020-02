“Rodaggio finito, ora azioni concrete”

ALGHERO – “Siamo al fianco del Sindaco, dei pazienti, del personale sanitario e dei cittadini nella lotta a difesa dell’Ospedale Marino di Alghero. Ma non accettiamo le strumentalizzazioni di certa sinistra, che dopo avere votato in Consiglio Comunale una mozione unitaria prodromica rispetto ad una azione corale, in modo irresponsabile è uscita sulla stampa rappresentando una antipatica distanza dalle altre forze politiche nella difesa della sanità algherese”. Cosi il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero riguardo il tema della Sanità.

“E’ stata una plateale dimostrazione di immaturità politica fatta da chi nel quinquennio 2014/2019 ha serbato un silenzio complice rispetto agli errori fatti da Pigliaru che hanno affossato la sanità del territorio. Ci riferiamo in primo luogo agli impegni disattesi sul primo livello degli ospedali di Alghero, per arrivare a quello sulla mancata realizzazione del nuovo ospedale, per giungere alla demolizione della funzionalità dell’Ospedale Marino e alla dequalificazione del suo personale. In tutte queste vicende il centrosinistra algherese si è distinto per il suo totale disinteresse. Ma noi vogliamo guardare al futuro, e non possiamo e non vogliamo nasconderci dietro un dito come fece il centrosinistra nel recente passato. Oggi il compito di colmare le voragini lasciate dal centrosinistra nella nostra sanità è in capo alla Giunta regionale. Per questo chiediamo al Sindaco di assumere una posizione forte e determinata nei confronti dell’assessore della sanità, affinché solleciti il Commissario dell’ATS a mettere in campo azioni che invertano la tendenza al declino della sanità algherese. Su questa partita siamo certi che non farà sconti e tatticismi per la difesa della nostra parte politica”.

“E su questo solco ideale si muoveranno il Direttivo e il Gruppo consiliare di Forza Italia. Il diritto degli algheresi ad ottenere cure adeguate e servizi sanitari dignitosi non è negoziabile. Occorrono chiari segnali di discontinuità rispetto alla brutta china in cui la sanità locale è stata precipitata dalla Giunta Pigliaru con la complicità di alcuni sindaci di centrosinistra. Forza Italia Alghero ritiene un proprio dovere assumere il ruolo di sentinella dell’adempimento dell’assessore della sanità ai doveri di riqualificazione e rilancio della sanità algherese”.

“Dopo questi mesi di necessario rodaggio ora è finito il tempo delle analisi e occorre lanciarsi nella proposizione di tesi concrete e di azioni tangibili. Lo dobbiamo agli algheresi che ci hanno dato credito chiedendo una svolta. E questo ruolo verrà esercitato avendo a cuore solo il diritto dei cittadini algheresi ad ottenere servizi sanitari efficaci ed efficienti”.