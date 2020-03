Rocket Man: musica che unisce dei giovani algheresi

ALGHERO – Ogni periodo, bello, brutto, drammatico o fantastico che sia, ha la sua colonna sonora. Un brano, un artista o anche altro di segnante. E’ quello che hanno fatto alcuni ragazzi e ragazze di Alghero che vivono anche fuori (Torino, Barcellona, Berlino) e, come tutti, sono costretti a stare dentro le mura di casa per la drammatica pandemia che ha colpito l’intero globo e in particolare l’Italia.

“Siamo dei ragazzi algheresi che vivono fra Londra, Barcellona, Torino e Alghero. Abbiamo deciso di fare questo video per illuminare un pò questi giorni bui di quarantena e far sorridere le persone a suon di musica! Fateci sapere cosa ne pensate”. Questo scrivono Glenn, Matteo, Francesca, Laura e Elisa autori del brano di Elton John “Rocket man”. Canzone simbolo dell’istrionico cantautore inglese che, giusto appunto, parla di mondi futuri ipertecnologici come quelli attuali che permettono, in un momento di distanza, di restare vicini e veramente umani tanto da realizzare in maniera, tra l’altro originale e impeccabile, questo pezzo che risale 1972. Ah, ovviamente, non può non riportare in mente, anche perchè “citato” dallo stesso Elton John, l’altro genio spaziale che fu David Bowie.

Bravi Glenn, Matteo, Francesca, Laura e Elisa. Questa vostra interpretazione, per tanti motivi, alcuni suddetti, altri connessi alla sensibilità di ognuno, resterà nella storia. Se non mondiale, almeno locale. Per tutti noi, distanti, ma vicini. Grazie alla musica (sopratutto quella bella e non banale) che unisce sempre.

S.I.