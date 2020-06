Riparte a Olbia la Maestosa

OLBIA – “Sono stati mesi lunghi, complessi e significativi. Il grave momento storico che abbiamo attraversato ci ha travolto, ma al tempo stesso ha consolidato il nostro rapporto con la comunità olbiese”. Cosi Kevin Lupetti del suo team riguardo il riavvio della struttura ubicata nel comune gallurese.

“Perché in questa interminabile attesa ci avete accolto, protetto e sostenuto, facendoci sentir parte di una città che ora sentiamo nostra. Ed è proprio con lo spirito di chi apre la propria porta di casa, vogliamo annunciare che, finalmente, mercoledì 24 giugno la Maestosa tornerà a far volare le sue cabine, per ammirare quella città che ora per noi è diventata casa”.

“Ringraziamo Autorità Portuale, il Sindaco Settimo Nizzi e l’Assessore Marco Balata per averci sostenuto e incoraggiato, anche nei momenti più difficili. Ma ringrazio soprattutto tutti gli amici olbiesi che nella ruota hanno visto un nuovo simbolo della città, aggiungendolo a tantissime altre splendide icone che la rappresentano”.

“Mercoledì riprenderemo con gli orari consueti, dalle 11 alle 13 e dalle 17 fino alle 24. Ci stiamo muovendo per promuovere diverse iniziative, intanto vogliamo offrire il panorama della città ai primi 50 amici che ci verranno a trovare, con la speranza che la ruota riprenda a girare, finalmente, per tutti”.

Nella foto la ruota panoramica