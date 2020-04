Rifiuti,”servizio civico” del Comitato Zonale

ALGHERO – Restiamo sempre più sconcertati della maleducazione dei cittadini che ogni giorno non rispettano le basilari regole di civiltà. Le isole ecologiche delle nostre borgate e del nostro agro non sono delle discariche dove si può buttare qualsiasi cosa! Dobbiamo necessariamente intervenire per ricordare alcune regole fondamentali sulle isole ecologiche:

Sono a servizio delle sole utenze domestiche dell’agro e per i soli rifiuti domestici non ingombranti

Gli ingombranti devono essere conferiti nei due ecocentro comunali di Galboneddu e di Ungias-Galantè

Per chi non può conferire all’ecocentro comunale è disponibile il servizio di ritiro a domicilio tramite appuntamento al numero verde 800543999 disponibile anche per l’agro e le borgate; il servizio funziona regolarmente anche in agro, smettiamola di trovare scuse inutili!

I rifiuti prodotti dalle attività produttive di qualsiasi genere, anche agricole, non possono essere depositati ma devono essere smaltiti con i canali delle attività produttive o all’ecocentro

Il danno provocato per questi comportamenti scellerati è multiplo, passiamo dall’inquinamento ambientale al danno economico per l’intera collettività. L’ufficio ambiente dell’amministrazione comunale con la Ciclat sono costretti ad intervenire per smaltire i rifiuti depositati scorrettamente quasi quotidianamente con ulteriore aggravio dei costi a carico delle casse comunale e quindi dei cittadini.

Abbiamo chiesto con forza all’Assessore Montis di intensificare i controlli e agire con fermezza per scovare quelli che ormai non possono che essere chiamati delinquenti, la compagnia barracellare ha infatti intensificato i controlli. Segnaliamo a questi “delinquenti dell’ambiente” che sono in vigore pesanti sanzioni amministrative ( delibera Giunta Comunale n.316 del 16/10/2019) e che i controlli da parte delle forze dell’ordine sono oggi già attivi ed efficaci.

Un esempio su tutti: Violazione “Conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche dell’agro, presso le isole condominiali o presso le isole ecologiche informatizzate fuori dai cassonetti o dagli appositi contenitori con sanzione di € 500,00

Ricordiamo a tutti che è nostro preciso dovere civico rispettare le regole di conferimento ma che è anche nostro preciso compito farle rispettare anche attraverso le segnalazioni dei cattivi comportamenti.

Le segnalazioni possono essere fatte: