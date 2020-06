Calo Differenziata, uscire dal torpore

ALGHERO – Mentre l’amministrazione proprio oggi ha diffuso i dati dell’assessorato all’ambiente in cui si dice che la differenziata è in crescita, arriva la nota del Centrosinistra a smentirla. “Siamo molto preoccupati per il lento, e speriamo non inesorabile, calo registrato nella percentuale di raccolta differenziata in questi ultimi mesi.

In questi ultimi anni, grazie all’introduzione del sistema di raccolta porta porta, la percentuale nella raccolta differenziata era andata a crescere, ma ora vedere questo grafico con una curva che decresce in modo costante è un campanello d’allarme che l’Amministrazione deve, immediatamente, cogliere, per porvi rimedio”.

“Una mancanza di attenzione e un po’ di rilassamento hanno, probabilmente, generato questa inversione di tendenza, ma ora bisogna che chi amministra si desti dal torpore e corra ai ripari in quanto se dovessimo scendere al di sotto del 65%, rischieremmo di riscoprire quelle penalità, che Alghero, grazie al lavoro attento degli ultimi anni, sembrava aver dimenticato.”

