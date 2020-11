Regione, calendario Commissioni

CAGLIARI – Domani alle 10.30 nuova riunione per la commissione speciale per il riconoscimento dell’Insularità, presieduta da Michele Cossa (Riformatori). All’ordine del giorno l’esame della bozza di proposta di legge da sottoporre al Parlamento. La commissione Autonomia, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega) riprenderà i lavori domani pomeriggio (martedì 3 novembre) alle 16.00 con la discussione del Dl n.107 sulla riorganizzazione della Presidenza della Regione: in programma alcune audizioni.

Il giorno successivo alle 11.00 la commissione sarà impegnata assieme alla commissione Lavoro, presieduta da Alfonso Marras (Riformatori) in una seduta congiunta dedicata alla situazione del personale precario del sistema Regione. Riferirà l’assessore degli Affari generali e Personale Valeria Satta.

Sempre mercoledì ma alle 10.00, prima della riuione congiunta, la seconda commissione ascolterà la Garante regionale per l’Infanzia Grazia De Matteis, che esporrà il programma per il 2021, ed esaminerà per il parere di competenza due delibere della Giunta regionale, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e della dipendenza da droghe e del sostegno al sistema della formazione professionale.

Ancora mercoledì alle 10.00 la commissione Attività produttive presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) sentirà l’assessore del Turismo e Commercio Gianni Chessa sulla delibera relativa alle certificazioni di qualità ed i patentini per lo svolgimento di attività specialistiche e la nuova disciplina dell’enoturismo (Pl n.209).

L’assessore dell’Agricoltura Gabriella Murgia riferirà invecesull’elenco delle spezie impiegabili nelle lavorazioni e trasformazioni primarie dei prodotti regionali collegati ai circuiti di agriturismo e ittiturismo e sui contributi ai Consorzi di bonifica del Nord Sardegna e della Gallura.

La commissione, infine, si occuperà dele due proposte di legge in materia di caccia (Pl n.98 Piras e più e 102 E.Lai). Sui testi in esame saranno ascoltate assoziazioni di categoria del mondo agricolo e ambientalista.

Giovedì 5 alle 16.00 sarà la volta della commissione Governo del territorio presieduta da Giuseppe Talanas. La seduta, aperta da una relazione dell’assessore dell’Urbanistica Quirico Sanna sul Dl n.108 – “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed altre disposizioni in materia di governo del territorio”, sarà interamente dedicata all’urbanistica.

Oltre alla proposta della Giunta, infatti, sono all’attenzione della commissione altre 5 Proposte di legge di iniziativa consiliare (Pl n.55 Mula e più, 59 Talanas e più, 76 Peru e più, 85 Ganau e più, 119 Piscedda e più).